MP गजब है! 6 साल पहले मर चुके व्यक्ति को मिलती रही पेंशन, सिस्टम बेखबर

शक्ति भैरव के तत्कालीन सचिव श्यामसुन्दर चौरसिया की लापरवाही से तुलसा पत्नी डरेले कोरी के खाते में उनकी मृत्यु के चार साल बाद तक पेंशन आती रही। बताया जा रहा है कि तुलसा की मृत्यु 17 मई 2019 को हुई थी। तुलसा की मृत्यु के बाद सचिव की जिम्मेदारी थी कि वह इसकी सूचना सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को देकर पेंशन बंद कराते। विदित हो कि हर माह होने वाली समीक्षा बैठक में इसे लेकर अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए जाते हैं। साथ ही सभी पेंशनर्स का हर साल जीवित रहने का सत्यापन भी किया जाता है। (MP News)