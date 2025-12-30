लिखित परमिट की जगह मोबाइल से अनुमति, बिजली कंपनी की लापरवाही बन रही जानलेवा

पिछले कुछ वर्षों में ठेकेदारी पद्धति से गांव गांव और खेतों तक बिजली आपूर्ति तो पहुंचा दी गई, लेकिन सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह नजर अंदाज किए गए। बिना प्रशिक्षण (अनटेंड) कर्मचारियों को सीधे 11 केवी लाइन और बिजली के पोलों पर चढ़ाया जा रहा है। न तो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे है और न ही तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा ह। जिससे हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। हादसे के बाद बिजली कंपनी अक्सर पीड़ित को कंपनी का कर्मचारी न बताकर बाहरी व्यक्ति करार देकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करती है।