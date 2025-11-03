दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रस्ताव, 600 करोड़ में बनेगा ‘नया ग्रीनफील्ड हाईवे’

New Greenfield Highway: केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओरछा के लिए ग्रीन फील्ड फोरलेन हाईवे लिंक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना की मांग की है। ताकि ओरछा आने वाले पर्यटकों ज्यादा बेहतर सुविधा मिल सके।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में कहा है कि झांसी-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग और झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले ओरछा-लिंक हाईवे बायपास की जरूरत है। जिससे यातायात प्रभावित न हो और आने वाले पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके।
राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-सागर के वनगाय खास से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-खजुराहो के ओरछा तिगैला के पास जाकर मिलेगा। इसमें अंतर्गत फोरलेन मार्ग और रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए होगी।
स्थानीय भाजपा नेता के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के बल पर पहले भी आजादपुरा के पास ओरछा से तिगैला के बीच सीमित ऊंचाई वाले रेलवे अंडरब्रिज का बनाया जा चुका है। जिससे स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिली है।
