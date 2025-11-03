दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रस्ताव, 600 करोड़ में बनेगा ‘नया ग्रीनफील्ड हाईवे’

New Greenfield Highway: केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओरछा के लिए ग्रीन फील्ड फोरलेन हाईवे लिंक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना की मांग की है। ताकि ओरछा आने वाले पर्यटकों ज्यादा बेहतर सुविधा मिल सके।