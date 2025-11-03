Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रस्ताव, 600 करोड़ में बनेगा ‘नया ग्रीनफील्ड हाईवे’

New Greenfield Highway: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर ओरछा के लिए ग्रीन फील्ड फोरलेन हाईवे की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Himanshu Singh

Nov 03, 2025

new greenfield highway

New Greenfield Highway: केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओरछा के लिए ग्रीन फील्ड फोरलेन हाईवे लिंक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना की मांग की है। ताकि ओरछा आने वाले पर्यटकों ज्यादा बेहतर सुविधा मिल सके।

सिंधिया ने पत्र में क्या लिखा

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में कहा है कि झांसी-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग और झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले ओरछा-लिंक हाईवे बायपास की जरूरत है। जिससे यातायात प्रभावित न हो और आने वाले पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके।

600 करोड़ रुपए अनुमानित लागत

राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-सागर के वनगाय खास से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-खजुराहो के ओरछा तिगैला के पास जाकर मिलेगा। इसमें अंतर्गत फोरलेन मार्ग और रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए होगी।

सिंधिया के प्रयासों से हो चुके हैं कई काम

स्थानीय भाजपा नेता के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के बल पर पहले भी आजादपुरा के पास ओरछा से तिगैला के बीच सीमित ऊंचाई वाले रेलवे अंडरब्रिज का बनाया जा चुका है। जिससे स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 07:55 pm

Published on:

03 Nov 2025 07:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रस्ताव, 600 करोड़ में बनेगा ‘नया ग्रीनफील्ड हाईवे’

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में बिना मुआवजा दिए शुरू हुआ ओवरब्रिज! किसान बोले- वापस दो जमीन

niwari railway overbridge construction land acquisition farmers demand mp news
टीकमगढ़

खजुराहो के ‘ग्रुप ऑफ टेंपल’ जैसा बनेगा MP का ये किला, बढ़ेगा टूरिज्म

orchha fort complex transformation khajuraho Group of Temples mp tourism
टीकमगढ़

कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप- ‘भाजपा नेता को लड़की फंसाने और उसका उपयोग करने का अनुभव’

tikamgarh
टीकमगढ़

भाजपा नेता धर्मेंद्र मोदी का अभद्र वीडियो वायरल, SC-ST एक्ट में केस दर्ज, पार्टी में हड़कंप

bjp leader viral video sc st act case tikamgarh mp news
टीकमगढ़

एमपी में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, छीन ले गए जब्त मोटरें

tikamgarh
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.