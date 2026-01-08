बिजरावन गांव में नवंबर, दिसंबर का राशन जनवरी में किया वितरित

ग्रामीण हितग्राहियों ने बताया कि बुधवार को राशन दुकान पर नवंबर और दिसंबर माह का राशन वितरित किया जा रहा है, जबकि इन दोनों महीनों में हितग्राहियों से पहले ही फिं गर लगवाकर पर्चियां दे दी गई थी, लेकिन उस समय राशन नहीं दिया गया। अब उन्हीं पर्चियों के आधार पर 7 जनवरी को राशन वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि गांव में लगभग 900 हितग्राही राशन पर निर्भर है। आरोप है कि विक्रेता जनवरी माह की पर्ची बनाकर फ रवरी में राशन वितरण करता है। जिससे हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा और गड़बड़ी की आशंका बनी हुई है।