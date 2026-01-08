8 जनवरी 2026,

टीकमगढ़

बिजरावन गांव में नवंबर, दिसंबर का राशन जनवरी में किया वितरित

एक माह के राशन गायब होने की आशंका पर की जांच की मांग

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Jan 08, 2026

एक माह के राशन गायब होने की आशंका पर की जांच की मांग

एक माह के राशन गायब होने की आशंका पर की जांच की मांग

टीकमगढ़. जनपद पंचायत जतारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजरावन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था पिछले कई महीनों से सवालों के घेरे में है। विक्रेता द्वारा नवंबर, दिसंबर का राशन जनवरी में वितरित किया जा रहा है। एक महीने का राशन गायब होने की आशंका को लेकर अधिकारियों से जांच की मांग की है। वहीं राशन दुकान पर न तो दुकान का नाम अंकित है और न ही विक्रेता का नाम, क्षेत्रीय व जिला अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर अथवा स्टॉक सूची जैसी अनिवार्य जानकारियां प्रदर्शित की गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि यहां राशन विक्रेता द्वारा जिस माह में हितग्राहियों के फि ंगरप्रिंट लगवाए जाते है। उस माह में राशन वितरित नहीं किया जाता। इसके बजाय पिछले महीने का राशन अगले महीने दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई महीनों से लगातार चल रही है।

ग्रामीण हितग्राहियों ने बताया कि बुधवार को राशन दुकान पर नवंबर और दिसंबर माह का राशन वितरित किया जा रहा है, जबकि इन दोनों महीनों में हितग्राहियों से पहले ही फिं गर लगवाकर पर्चियां दे दी गई थी, लेकिन उस समय राशन नहीं दिया गया। अब उन्हीं पर्चियों के आधार पर 7 जनवरी को राशन वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि गांव में लगभग 900 हितग्राही राशन पर निर्भर है। आरोप है कि विक्रेता जनवरी माह की पर्ची बनाकर फ रवरी में राशन वितरण करता है। जिससे हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा और गड़बड़ी की आशंका बनी हुई है।

दिसंबर माह का राशन उन्हें 22 दिसंबर को प्राप्त हुआ था। इसलिए जनवरी माह में वितरित किया जा रहा है

उत्तम लाल, विक्रेता बिजरावन।

बिजरावन में राशन वितरण की व्यवस्था को लेकर मैं स्वयं मौके पर जाकर जांच करूंगा। एक माह के राशन वितरण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सके।

ललित मेहरा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जतारा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / बिजरावन गांव में नवंबर, दिसंबर का राशन जनवरी में किया वितरित

Published on: 08 Jan 2026 11:11 am

