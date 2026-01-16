आस्था की सडक़ या ठेकेदार की लापरवाही , दो साल बाद भी अधूरा कुंड पहाड़ी का सीसी सडक़ निर्माण

नगरवासियों का कहना है कि हजारों लोगों की आस्था से जुड़े इस धार्मिक स्थल पर निर्माण कार्य में इस तरह की लापरवाही बेहद चिंताजनक है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी केवल आश्वासन देकर मामले को टाल देते है। शिकायतों के बावजूद न तो नियमित निरीक्षण हो रहा है और न ही ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि समय सीमा के अनुसार किए गए अनुबंध का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा।