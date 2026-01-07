प्रत्येक बुधवार को लगेगा एसडीएम लिंक कोर्ट, वृंदावन ग्राम दिगौड़ा पंचायत में शामिल, हटेगा अतिक्रमण

इससे पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यहां के लिए पुरानी पुलिस चौकी पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पुराने तहसील भवन में पुस्तकालय संचालन, पुराने कांजी हाउस पर सामुदायिक भवन निर्माण, पंचायत क्षेत्र में सीसी सडक़ों का निर्माण, सभी वार्डों की नालियों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, कस्बे की समस्याओं पर भी हुआ विचार, बैठक में नागरिकों ने बिजली खंभों पर स्ट्रीट लाइट, प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था, नालियों की साफ सफ ाई की मांग रखी।