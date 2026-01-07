7 जनवरी 2026,

बुधवार

टीकमगढ़

प्रत्येक बुधवार को लगेगा एसडीएम लिंक कोर्ट, वृंदावन ग्राम दिगौड़ा पंचायत में शामिल, हटेगा अतिक्रमण

तहसील पहुंचे कलेक्टर

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Jan 07, 2026

तहसील पहुंचे कलेक्टर

तहसील पहुंचे कलेक्टर

टीकमगढ़ नवीन तहसील कार्यालय दिगौड़ा में मंगलवार सुबह 11.15 बजे कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय पहुंचे। उनके आगमन पर तहसील कार्यालय के मीटिंग हॉल में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक एवं जनसुनवाई आयोजित की। कलेक्टर ने करीब दो घंटे से अधिक समय तहसील क्षेत्र की समस्याएं सुनी। बीते कई वर्षों में किसी भी कलेक्टर ने समय दिया है।

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना। उन्हें अपनी डायरी में दर्ज किया और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल फ ोन कर मौके पर ही समाधान कराया। कलेक्टर ने बताया कि भोपाल से आदेश जारी कर वृंदावन ग्राम को दिगौड़ा पंचायत में शामिल कर दिया गया है।

इससे पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यहां के लिए पुरानी पुलिस चौकी पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पुराने तहसील भवन में पुस्तकालय संचालन, पुराने कांजी हाउस पर सामुदायिक भवन निर्माण, पंचायत क्षेत्र में सीसी सडक़ों का निर्माण, सभी वार्डों की नालियों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, कस्बे की समस्याओं पर भी हुआ विचार, बैठक में नागरिकों ने बिजली खंभों पर स्ट्रीट लाइट, प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था, नालियों की साफ सफ ाई की मांग रखी।

प्रत्येक बुधवार को एसडीएम लिंक कोर्ट

वरिष्ठ समाजसेवी रमाशंकर पस्तोर और बद्री प्रसाद दुबे की मांग पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अब दिगौड़ा तहसील में प्रत्येक बुधवार को एसडीएम लिंक कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इससे दिगौड़ा एवं मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए राहत मिलेगी।

शासकीय भूमि से हटेगा अतिक्रमण

तहसील क्षेत्र की सभी शासकीय जमीनों पर वर्षों से फैले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तहसीलदार को निर्देश दिए गए कि अतिक्रमण से संबंधित पूरी जानकारी तत्काल एकत्र की जाए। इसके साथ ही कहा कि निर्माणाधीन गोशाला जनवरी महीने के अंत तक संचालन किया जाएगा।

नल जल योजना 26 जनवरी तक पूर्ण

नल जल योजना के अधूरे कार्यों को लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 26 जनवरी तक सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। जिससे आमजन को पेयजल संकट से राहत मिल सके। साथ ही डिग्री कॉलेज व कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाएगा। घुसयाना मोहल्ले में लंबे समय से सडक़ पर पानी भराव की समस्या को लेकर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को तत्काल सडक़ निर्माण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में रखी गई प्रमुख मांगें

डिग्री कॉलेज एवं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पंचायत का दर्जा, खुले में बिकने वाली मांस मुर्गा दुकानों को कस्बे से बाहर स्थानांतरित करना, बीज गोदाम सोसायटी के पास लगने वाली अवैध बकरा मंडी हटाना, क्षतिग्रस्त मार्गों पर सीसी रोड निर्माण, कन्या हाईस्कूल में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति, राशन वितरण में हो रही धांधली पर रोक, सभी शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मांग, इनमें से कई मांगों का तत्काल निराकरण किया गया।

Published on:

07 Jan 2026 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / प्रत्येक बुधवार को लगेगा एसडीएम लिंक कोर्ट, वृंदावन ग्राम दिगौड़ा पंचायत में शामिल, हटेगा अतिक्रमण

टीकमगढ़

खेती की जमीन पर कंक्रीट का कब्जा, कागजों में खेती, हकीकत में मकान

डायवर्सन के बिना कॉलोनियां, नामांतरण ठप और राजस्व विभाग बेपरवाह
टीकमगढ़

न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, अधिकतम 19.2 डिग्री दर्ज

कड़ाके की ठंड का असर जारी
टीकमगढ़

एक फीट गहरे गड्ढों से बसों को खतरा, भारी वाहनों ने उखाड़ दी सीसी सडक़

नए बस स्टैंड में जानलेवा गड्ढे
टीकमगढ़

हरियाली के नाम पर लाखों खर्च, ज़मीन पर सूखे पौधे

मानिकपुरा और ढोंगा मैदान में टूटे संकल्प, जवाबदेही शून्य
टीकमगढ़

गोटेट के जंगल में वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त

दो दिन चली बड़ी कार्रवाई में 30 हेक्टेयर वन भूमि का हटाया अतिक्रमण, नामजद वन मामला दर्ज
टीकमगढ़
