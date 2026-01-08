साल में एक बार होती है शहीद नरेंद्र मोहन झा पार्क की सफाई

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पार्क केवल शहीद दिवस और जयंती के अवसर पर ही खोला जाता है। उसी समय सफाई होती है और जनप्रतिनिधि फू ल मालाएं अर्पित कर फोटो सेशन करते है। इसके बाद पूरे वर्ष पार्क की सुध नहीं ली जाती। सुरक्षा और नियमित देखरेख के अभाव में पार्क में खरपतवार फैल गई है और असामाजिक गतिविधियां बढऩे लगी है।