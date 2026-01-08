साल में एक बार होती है शहीद नरेंद्र मोहन झा पार्क की सफाई

कचरा और खरपतवार का अंबार, जिम्मेदार बेखबर
टीकमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के बिजली कंपनी कार्यालय के पास शहीद नरेंद्र मोहन झा की प्रतिमा स्थापित कर एक पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन यह पार्क साल में केवल एक बार ही खुलता है। शेष समय देखरेख के अभाव में पार्क में कचरा और खरपतवार का अंबार लगा हुआ है।
देखरेख नहीं होने के कारण अब पार्क परिसर का उपयोग फ ल दुकानदारों द्वारा फ लों और कार्टून रखने के लिए किया जाने लगा है। इससे न केवल पार्क की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि शहीद के सम्मान पर भी सवाल खड़े हो रहे है।
उल्लेखनीय है कि सुनवाहा निवासी नरेंद्र मोहन झा 29 जून 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, नारायणपुर क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में वर्ष 2012 में एमपीईबी कार्यालय के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। साथ ही एक छोटा पार्क भी बनाया गया था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पार्क केवल शहीद दिवस और जयंती के अवसर पर ही खोला जाता है। उसी समय सफाई होती है और जनप्रतिनिधि फू ल मालाएं अर्पित कर फोटो सेशन करते है। इसके बाद पूरे वर्ष पार्क की सुध नहीं ली जाती। सुरक्षा और नियमित देखरेख के अभाव में पार्क में खरपतवार फैल गई है और असामाजिक गतिविधियां बढऩे लगी है।
पार्क का निरीक्षण किया जाएगा और शीघ्र साफ. सफाई कराई जाएगी। कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहीदों का सम्मान बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
ओमपाल सिंह भदौरिया, सीएमओ नगरपालिका टीकमगढ़।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग