18 माह में पूरा होना था भवन, आज तक नहीं हुआ निर्माण

यह भवन लगभग 5 करोड़ 73 लाख 81 हजार रुपए की लागत से बनाया जाना था। निर्माण कार्य की अवधि 18 माह निर्धारित की गई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के चलते आज तक कार्य पूरा नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि जब स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन हुआ और नया भवन स्वीकृत हुआ, तो उन्हें उम्मीद थी कि गांव में डॉक्टरों, नर्सों और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था होगी। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल या दूरस्थ शहरों में नहीं ले जाना पड़ेगा, लेकिन चार साल बाद भी अधूरा भवन ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है।