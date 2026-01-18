खाद्य सुरक्षा विभाग सवालों के घेरे मेंए जांच की रफ्तार पर उठे गंभीर प्रश्न

विभाग द्वारा 32 मामलों में 4 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने की बात कही जा रही है, लेकिन आमजनों का कहना है कि यह राशि मिलावटखोरों के लिए न तो डर पैदा करती है और न ही उन्हें गलत काम से रोकने में सक्षम है। बताया गया कि रिपोर्ट में आई सैंपलों में से केवल 10 सैंपल ही फेल पाए गए, जबकि जिले के बाजारों में मिलावट को लेकर शिकायतें लगातार सामने आती रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं जांच प्रक्रिया में ही लापरवाही या ढिलाई तो नहीं बरती जा रही।