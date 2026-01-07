न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, अधिकतम 19.2 डिग्री दर्ज

टीकमगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। जिससे दिनभर शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले तीन दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही ह। जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ा है। सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप अधिक रहने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर है।