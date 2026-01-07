न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, अधिकतम 19.2 डिग्री दर्ज

कड़ाके की ठंड का असर जारी
टीकमगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। जिससे दिनभर शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले तीन दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही ह। जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ा है। सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप अधिक रहने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर है।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जिले में पूरे सप्ताह शीतलहर का दौर जारी रहेगा। दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने से ठंड का असर और बढ़ सकता है।
भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम 18 डिग्री, न्यूनतम 10.8 डिग्री, शनिवार को अधिकतम 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री, सोमवार को अधिकतम 17.4 डिग्री, न्यूनतम 6.2 डिग्री दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट आई है।
मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुबहशाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें और बुजुर्गों, बच्चों व बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखे। अनुमान है कि इस पूरे सप्ताह लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा।
