स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं पर भोपाल से आई टीम ने जताई नाराजगी

भोपाल से आईं प्राची अग्निहोत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला प्रसूति एवं डिलीवरी बॉय रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाए जाने पर उन्होंने बीएमओ डॉ अंकित साहू को फ टकार लगाई और तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भर्ती महिलाओं से शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई। महिलाओं ने बताया कि प्रसव के बाद मिलने वाला गुड़ व लड्डू जैसे पोषण आहार उन्हें नहीं दिए जाते। इतना ही नही, कई महिलाओं को अस्पताल से भोजन की सुविधा भी नहीं मिलती। जिसके कारण परिजनों को घर से भोजन लाना पड़ता है। जबकि शासन के नियमों के अनुसार प्रसूति के बाद महिलाओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।