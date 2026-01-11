पक्षपात पूर्ण हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में कलेक्टर में पीडि़तों ने किया प्रदर्शन

कलेक्टर को दिए ज्ञापन में दिगौड़ा निवासी पीडि़त भज्जू कुशवाहा ने बताया कि वह अपने परिवार के 13 सदस्यों के साथ तहसील के सामने स्थित भूमि पर करीब 50 वर्षों से परिवार के साथ निवास कर रहा है।। उन्होंने बताया कि इसी भूमि पर कुआं खुदवाकर खेती की और बिजली कनेक्शन लिया। प्रशासन द्वारा लगाए गए अर्थदंड का भुगतान भी किया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई अन्य भूमि नहीं है और वे मजदूरी कर परिवार का भरण.पोषण करते है।