जेल से बाहर आए पीडितों ने खोली काली करतूतों की परतें

उदयपुरा निवासी मजबूत सिंह यादव ने जेल के अंदर की खौफ नाक हकीकत उजागर करते हुए बताया कि वह करीब डेढ़ माह तक जिला जेल में बंद रहा। उसके अनुसार जेल के कर्मचारी मनोज शर्मा, प्रशांत दुबे और अन्य कैदियों से लगातार पैसे ऐंठते हं। जो कैदी रुपए नहीं देता, उसे बेरहमी से पीटा जाता है और शौचालयों की सफाई जैसे अपमानजनक कार्य जबरन कराए जाते है। मजबूत सिंह ने दावा किया कि एक साथी कैदी को तीन दिनों तक लगातार पीटा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।