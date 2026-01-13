जिले में अब तक केवल 380 जलस्रोतों के ही लिए गए पानी के सैंपल

टीकमगढ़. इंदौर में दूषित पानी से 21 लोगों की मौत के बाद टीकमगढ़ जिला प्रशासन और पीएचई विभाग हरकत में आ गया है। जिले में नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पानी की टंकियों, स्कूलों के हैंडपंप और ट्यूबवेल से पानी के नमूने लिए जा रहे है। हालांकि जिले में संचालित हजारों जलस्रोतों की तुलना में अब तक केवल 380 जलस्रोतों के ही सैंपल लिए जा सके है, जो नाकाफी माने जा रहे है।