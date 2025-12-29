चार साल में नहीं हो सका दो प्रमुख सडक़ों का चौड़ीकरण, हादसों को आमंत्रण बनी गल्ला मंडी व कुण्डेश्वर रोड

किसान प्रीतम घोष, राकेश यादव और रतन सिंह घोष ने बताया कि खरीफ और रबी सीजन में जब वे अनाज लेकर मंडी आते है। तब कुंवरपुरा और ढोंगा रोड पर सबसे अधिक परेशानी होती है। कई बार अनाज से भरे वाहन पलट चुके है। वहीं छात्र संतोष अहिरवार और कुलदीप ने बताया कि कॉलेज संबंधी कार्यों के लिए ताल कोठी आना जाना पड़ता है, लेकिन सडक़ किनारे खोदी गई पटरी के कारण चलना भी जोखिम भरा हो गया है।