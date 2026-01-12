बगैर आभा आईडी के जिला अस्पताल में नहीं हो रहीं जांचें

कुण्डेश्वर क्षेत्र के मनोहर यादव, किशोरी अहिरवार, दिगौड़ा क्षेत्र की रामबाई वंशकार और सरोज वंशकार ने बताया कि वे बुखार की जांच कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन लैब कर्मचारियों ने आभा आईडी मांगी है। मरीजों का कहना है कि उन्हें पहले कभी यह जानकारी नहीं दी गई कि आभा आईडी के बिना जांच संभव नहीं होगी। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और अशिक्षित मरीज इस नई व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है, क्योंकि वे डिजिटल प्रक्रिया को समझने में असमर्थ है।