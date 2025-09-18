हत्यारन एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड से करवाई भाई की हत्या, अधजले शव की खुली थी आंखे, पुलिस भी रह गई थी सन्न

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश शुरू की और धीरे-धीरे कड़ी शनाया से जुड़ने लगी। पुलिस ने शनाया से पूछताछ की और शनाया ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वह एक रियल एस्टेट एजेंट नियाज अहमद से प्यार करती थी। लेकिन उसके भाई राकेश को वो रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि नियाज मुस्लिम था। राकेश को लगता था कि यह रिश्ता शनाया के करियर और परिवार की इज्जत दोनों को बर्बाद कर सकता है। उसने शनाया को कई बार चेतावनी दी और इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा। जब शनाया नहीं मानी, तो राकेश ने परिवार के बाकी सदस्यों को इस बारे में बता दिया, जिससे घर में परेशानियां बढ़ गई थीं।