पहले खुद को बताती थी नास्तिक, 25 साल की उम्र में अपनाया बौद्ध धर्म , दिग्गज सुपरस्टार की है बेटी

यहां जिनकी बात की जा रहीं है वह हैं दिग्गज दक्षिण भारतीय अभिनेता कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन। अक्षरा हसन फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर, अस्सिटेंट डायरेक्टर व डांसर भी हैं।

अक्षरा का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में 12 अक्टूबर 1990 को हुआ था । अक्षरा हासन ने अपनी स्कूली पढ़ाई इंडस इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु से संपन्न की है । उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई से पूरी की।

अक्षरा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक के रूप में की थी । अक्षरा ने सहायक निर्देशक के करियर के दौरान फिल्मों के कई ऑफर को मना किया । हालंकि बाद में उन्होंने शामितभ फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की । फिल्म शमिताभ में अक्षरा के अलावा धनुष और अमिताभ बच्चन भी नजर आये थे ।

बताया जाता है कि अक्षरा हसन शुरूआत से ही धर्म आदि में विश्वास नहीं रखती थी। उनके पिता कमल हासन तमिल ब्राह्मण हैं तो मां महाराष्ट्रीयन हैं। लेकिन अक्षरा की धर्म में कोई रूचि नहीं रही थी।

2017 में वह अचानक तब सुर्खियों में आईँ जब खबर उठी कि अक्षरा हसन अब नास्तिक नहीं रहीं। बल्कि उन्होनें बौद्ध धर्म अपना लिया है। लेकिन इस बात में सच्चाई कम थी और अफवाह ज्यादा। यहां तक कि उनके पिता कमल हासन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

उन्होनें एक ट्वीट के माध्यम से अक्षरा से पूछा कि अक्षरा क्या तुम्हारे बौद्ध धर्म अपनाने की बात सही हैं। इस पर अक्षरा ने जबाव देते हुए बताया था कि हां यह बात बिल्कुल सत्य है कि मैनें बौद्ध धर्म अपना लिया है।

लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब नास्तिक नहीं रही। बल्कि मैनें अपनी मात्र जीवन शैली को बौद्ध धर्म के अनुसार बदला है।

इसके अलावा अक्षरा एक और बार सुर्खियों की हिस्सा रहीं। इस बार चर्चा का मुद्दा धर्म ना होकर उनकी वायरल इंटीमेट तस्वीरें थी। दरअसल एक हैकर द्वारा उनकी प्राइवेट जानकारी को हैक करके सार्वजनिक कर दिया गया था। जिसमें अक्षरा की कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी शामिल थीं। इसके बाद ये तस्वीरें रातोंरात इंटरनेट पर वायरल हो गईं थी।

बता दें कि कमल हसन की दूसरी बेटी और अक्षरा की बड़ी बहन श्रुति हसन भी एक्ट्रेस हैं। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा के अलावा बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी नजर आ चुकीं है।

Hi. Akshu. Have you changed your religeon? Love you, even if you have. Love unlike religeon is unconditional. Enjoy life . Love- Your Bapu

Hi bapuji. No, still an atheist. Although i agree with budhism as it is a way of life and in an individuals way of life.