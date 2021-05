अल्लू अर्जुन ने 15 दिनों बाद दी कोरोना वायरस को मात

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश में हालात बेकाबू हैं। रोजाना लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही, हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कोविड की दूसरी लहर में आम से लेकर खास हर कोई इसका शिकार हो रहा है। फिल्म स्टार्स भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन कई ने कोविड को मात दी। इसमें साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल हैं। उन्होंने कोरोना को 15 दिन बाद हरा दिया है। अब वह पूरी तरह स्वस्थ्य हैं।

लॉकडाउन से मिलेगी मदद

अल्लू अर्जुन ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, '15 दिनों के क्वारंटाइन के बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है। मैं अपने सभी शुभचिंतकों और फैंस का उनकी दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन केस कम करने में मदद करेगा। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। प्यार के लिए सभी का शुक्रिया।'

Hello everyone ! I have tested negative. I am doing well. Thank you all for the love. pic.twitter.com/srRB07Q3r3