'बाहुबली' फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की लेटेस्ट फोटोज को देख फैंस हुए हैरान

नई दिल्ली। सुपरहिट फिल्म बाहुबली की जब भी बात होती है तो बाहुबली, भल्लादेव, कटप्पा के साथ शिवगामी देवी का भी जिक्र होता है। फिल्म में शिवगामी देवी का किरदार साउथ की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने निभाया था। फिल्म में अनुष्का की एक्टिंग ने सभी को खूब इम्प्रेस किया था। फिल्म बाहुबली के प्रोमोशन के दौरान एक्ट्रेस को देखा गया था। जिसके बाद से उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली। वहीं फैंस हैं कि उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते रहते हैं। इसी बीच एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं। जिसके बाद से सोशल मीडिया बवाल मच गया है।

अनुष्का शेट्टी की लेटेस्ट तस्वीरों देख लोग हुए हैरान

एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की लेटेस्ट तस्वीरों के बारें में बात करें तो वह उसमें बढ़े वज़न के साथ दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस ने ब्लैक जैकेट पहनी है। बिना मेकअप और बन बनाए अनुष्का बेहद ही सिंपल लुक में नज़र आ रही हैं। तस्वीर क्लिक करवाते हुए उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट है। जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। अनुष्का ने हरिद्वार में मौजूद ऋषि के साथ भी फोटो खिंचवाई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर अनुष्का ने इतना वज़न कैसे बढ़ा लिया।

वैसे आपको बता दें सोशल मीडिया पर अनुष्का की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वह उनकी पुरानी फोटोज हैं। जो कि साल 2020 में क्लिक की गई थी। बताया जा रहा है कि यह तस्वीरें अनुष्का ने तब क्लिक करवाई थीं। जब वह हरिद्वार घूमने गई थीं।

This Is The Full Pic #AnushkaShetty Visit Haridwar Last Year In Month Of December.. Am Requesting Some Media's To Don't Post FAKE News Also Am Requesting Some Fans To Don't Use Some Apps To Covert Normal Pics Into HD 🙏 pic.twitter.com/eIQxFgOueS