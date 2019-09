Bhojpuri Cine Awards 2019 : खेसारी, निरहुआ, आम्रपाली सहित इन स्टार्स की रही धूम, यहां देखें विनर्स लिस्ट

View this post on Instagram

भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवॉर्ड्स २०१९ निरहुआ एंटरटेनमेंट को मिला 11अवॉर्ड्स बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स बॉर्डर @dineshlalyadav बेस्ट एक्ट्रेस एनएच3 @aamrapali1101 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एनएच3 @shubhi_sharma_official बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस क्रिटिक्स बॉर्डर @kiranyadav3679 बेस्ट कोरियोग्राफर एनएच3 #kanumukherji बेस्ट डायलॉग राइटर बॉर्डर #santoshmishra बेस्ट एडिटर बॉर्डर #jeetusingh बेस्ट सिनेमैटोग्राफर बॉर्डर #satyaprakash बेस्ट एक्शन डायरेक्ट बॉर्डर #andaleeppathan बेस्ट लिरिसिस्ट बॉर्डर #Pyarelalkaviji बेस्ट एक्टर नगेटिव बॉर्डर #suneelthapa धन्यवाद भोजपुरिया जहान 🙏🙏🙏🙏