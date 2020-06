भोजपुरी सुपरहिट सॉन्ग 'Rinkiya Ke Papa' के म्यूजिक डायरेक्टर का हुआ निधन, इंडस्ट्ररी में शोक की लहर

View this post on Instagram

निश्चय ही यह एक बहुत दुखद सूचना है ! कम उम्र में उनका यूं जाना पीड़ित करता है ! Industry को उनकी कमी हमेशा सालती रहेगी ! मेरी विनम्र श्रद्धांजलि ! भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस कठिन समय में उनके परिवार को दुख सहने के सामर्थ्य प्रदान करे। 🙏