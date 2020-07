sushant singh rajput के बाद इस एक्ट्रेस ने की आत्महत्या करने की कोशिश, फेसबुक लाइव पर ऐसा करते देख एक्ट्रेस की बचाई जान

नई दिल्ली। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबकुछ जैसा दिखता है वाकई वैसा होता नही है, यही वजह है कि कई कलाकार डिप्रेशन में आ कर कई बार ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो बेहद खतरनाक होते है। ऐसा ही हुआ बिग बॉस कन्नड़ की प्रतिभागी रहीं (Bigg Boss Kannada fame Jayashree) जयश्री रामैया के साथ। बीते दिनों ऐक्ट्रेस जयश्री रामैया (Jayashree share post video) ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिससे सनसनी मच गई। दरअसल अपने फेसबुक अकाउंट से जयश्री ने एक वीडियो पोस्ट कर साथ में लिखा कि 'दुनिया और तनाव को अलविदा। मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं। प्लीज...प्लीज मुझे दया मृत्यु दीजिए।' पर जैसे ही रियलटी शो के होस्ट और एक्टर किच्चा सुदीप(Actor Kicha Sudeep) की नज़र इस पोस्ट पर पड़ी, वे बिना एक पल समय गंवाए कुछ अनहोनी होने से पहले ऐक्ट्रेस जयश्री की मदद के लिए पहुँच गए और उन्हें बचा लिया।

फेसबुक पर तनाव में होने की कही बात

आपको बतादें जयश्री(Jayashree has been battling depression) बेहद डिप्रेशन में रहते हुए फेसबुक पर लाइव आईं थीं। अपने फेसबुक पर लाइव आने के दौरान उन्होंने कैप्शन में जो लिखा- 'मैं हार गई। दुनिया और तनाव को अलविदा।' जयश्री (Jayashree Ramaiah scares fans with 'goodbye to this world) जब लाइव पर आईं तो उन्होंने यह भी कहा कि- 'मैं जो कर रही हूँ यह सब पब्लिसिटी के लिए नहीं है, मैं उनसे सुदीप सर से आर्थिक मदद की उम्मीद भी नहीं कर रही हूं। मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं, लेकिन बेहद तनाव में हूं, मेरे जीवन में बहुतसी निजी परेशानियां हैं जिनसे मैं जूझ रही हूं। मुझे बचपन से ही धोखा दिया गया है और मैं इससे उबर नहीं पा रही हूं।'

लाइव के समय उन्होंने यह भी कहा कि- 'मैं एक लूजर हूं। मुझे दया मृत्यु मिलनी चाहिए। मैं अभी यही उम्मीद कर रही हूं, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं, प्लीज...प्लीज मुझे दया मृत्यु दीजिए।'

मदद के लिए किच्चा सुदीप को किया धन्यवाद

डिप्रेशन की वजह से निराशा में उठाए गए खतरनाक कदम का वीडियो डिलीट करते हुए ऐक्ट्रेस जयश्री ने किच्चा सुदीप का आभार जताया, इसके अलावा उन्होंने फेसबुक पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा- 'आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद सुदीप सर। आप और आपकी टीम ने बहुत बुरे दौर के समय मेरी मदद की। मेरे सभी दोस्तों और प्रशंसकों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मेरी वजह से आप सभी को जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। आभारी हूं आप सभी का।'