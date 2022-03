बोनी कपूर ने बताया क्यों हैं साउथ की फिल्मों का क्रेज, बॉलीवुड वाले KGF मंगाते हैं, मिलता हैं रोटी-चावल

'भारतीय मिजाज' के हिसाब से बनती हैं साउथ की फिल्में । इसलिए साउथ कि फिल्मों को लेकर भारतीय का क्रेज काफी ज्यादा हैं। यही कारण है कि दक्षिण की डब की हुई हिंदी फ़िल्में को ज्यादा देखा जाता हैं।

बोनी कपूर इन दिनों अपनी तमिल फिल्म ‘वलिमै’ की सफलता को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इस फिल्म में अजीत कुमार मुख्य भूमिका में हैं। बोनी कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वलिमै’ ने अब तक दुनिया भर में कुछ ही दिनों में 215 करोड़ से भी अधिक रुपए कमा लिए हैं। इस फिल्म की कमाई ने सबके होश उड़ा दिए हैं। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की फिल्म ‘वलिमै’ ने अकेले तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई की हैं। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिया हैं।

boney kapoor tells why south indian films are better than bollywood