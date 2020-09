मलयालम एक्टर Sabri Nath का कार्डियक अरेस्ट से निधन, बैडमिंटन खेलने के दौरान पड़ा दिल का दौरा

View this post on Instagram

വല്ലാത്ത അവിശ്വസനീയത ആയിരുന്നു നേരിട്ടു കാണുന്നതുവരെ എനിക്ക് മാത്രം അല്ല കാണാൻ വന്ന ഏവർക്കും .. അത്രയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ശബരി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടന്ന് വിട്ട് പോകും എന്ന് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ആദരാജ്ഞലികൾ ഏട്ടാ 🙏🙏🙏