शादी के बंधन में बंधे नयनतारा और विग्नेश, शाहरुख से लेकर रजनीकांत तक ये सेलेब्स हुए शामिल, देखें फोटोज

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार कपल नयनतारा और विग्नेश शिवन आज यानी 9 जून को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार था। कपल ने चेन्नई के नजदीक महाबलिपुरम में शादी रचाई। यहां एक रिसॉर्ट भी बुक किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां शादी की रस्में धूमधाम से की जा रही हैं। खबरों की मानें तो किंग खान यानी शाहरुख खान से लेकर रजनीकांत और बोनी कपूर तक शादी में पहुंचे हैं।

हाल ही में ये जोड़ा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन को शादी का निमंत्रण देने पहुंचा था। शादी के बाद 10 जून को कपल रिसेप्शन पार्टी देगा। इसमें कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। इनमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हैं। सेलेब्स के अलावा कई कई बड़े चेहरे भी इस आयोजन में शामिल होंगे।

Nayantara and Vignesh tied the knot these celebs joined the marriage