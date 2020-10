Sapna Choudhary के पति वीर साहू के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत, कोरोनावायरस फैलाने का लगा आरोप

View this post on Instagram

मनै शौंक घुड़सवारी का पानी पिरया दृशद्वती के घाट का जो गौ गरीब का रूखाला था मै फ़ैन उस हरफूल जाट का मै बाग़ी राजा बीहडाँ का ना चमचा किसे राजपाट का मेरी रगाँ में खून लडाका है मै चहेता 36 जात का समस्त समाज के हीरो हरफूल जाट जुलनी वाले के बलिदान दिवस पर उन्हें सत सत नमन