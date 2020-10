प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म Radhe Shyam का टीजर वीडियो हुआ रिलीज, फैंस को आया पसंद

नई दिल्ली | साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का टीजर वीडियो (Radhe Shyam teaser) रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) दिखाई देंगी। हाल ही में प्रभास के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का टीजर वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में फिल्म की कहानी समझाने की कोशिश की गई है। राधे श्याम एक लव स्टोरी होगी ये तो साफ है लेकिन एक जंगल के बीच में चलती ट्रेन का जो नजारा दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लव स्टोरी के साथ इस फिल्म में कोई मिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है।

राधे श्याम का टीजर वीडियो रिलीज

राधे श्याम (Radhe Shyam) के टीजर वीडियो को प्रभास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। मोशन वीडियो में रोमियो-जूलियट, लैला-मजनू, देवदास-पार्वती और राधे-श्याम की स्टोरी दिखाई जा रही है। फिल्म के मोशन वीडियो की झलक भर से फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। बाहुबली एक्टर प्रभास की फैन फॉलोइंग कमाल की है। उनके फैंस उनकी फिल्मों पर खूब प्यार लुटाते हैं। राधे श्याम के मोशन वीडियो को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं।

This film is so special for me in so many ways I cannot explain ❤️ I hope you loved our motion poster ☺️ Happy Birthday once again to the Vikramaditya to my Prerna. My fellow October birthday co star! I hope you have a blockbuster year ahead 😉 pic.twitter.com/USUydprq6k