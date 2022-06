नहीं बनेगा KGF का तीसरा पार्ट? फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील के इस बयान से आपको लग सकता है झटका

एक्टर यश की फिल्म 'KGF 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब ताबड़तोड़ कमाई की। इस फिल्म ने खूब पैसा कमाया। इसके साथ ही ये फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में भी कामयाब हुई। फिल्म की शानदार सफलता के बाद से इसके पार्ट 3 की लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हो गईं, लेकिन अब खबर कुछ और ही आ रही है।

कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने कंफर्म किया था कि 'KGF-3' पर काम चल रहा है। इस पार्ट में एक बार फिर यश 'रॉकी' के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन अब खबर कुछ और ही आ रही है। हाल ही में फिल्म के प्रड्यूसर विजय किर्गंदुर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि KGF 3 की शूटिंग इस साल अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी और इसे 2024 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब डायरेक्टर प्रशांत नील का कुछ और ही कहना है। प्रशांत नील ने कहा कि तीसरा पार्ट बनेगा, पर इससे पहले एक लंबा ब्रेक लिया जाएगा।

