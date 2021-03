सड़क हादसे में पंजाबी सिंगर दिलजान की हुई मौत

नई दिल्ली। मशहूर पंजाबी गायक दिलजान ( Punjabi Singer Diljaan Death ) का देहांत रहो गया है। जी हां, खबरों की मानें तो आज यानी कि मंगल सुबह 3:45 पर दिलजान का कार एक्सीडेंट हो गया है। इस खबर के सामने आने से पूरी इंडस्ट्री हैरान और पेरशान हो गई।

Punjabi singer #Diljaan passes away in a road accident near Amritsar. RIP🙏 pic.twitter.com/rTfa42PoU0