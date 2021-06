एक्ट्रेस की जांघ चूमते नजर आए फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा, लोगों ने किया ट्रोल

मुंबई। दिग्गज फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वर्मा एक लड़की की जांघ चूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फोटो को शेयर करने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, 59 साल के राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म 'डेंजरस' आने वाली है। दो लड़कियों के लेस्बियन संबंधों पर बनी इस मूवी में नैना गांगुली और अप्सरा रानी लीड रोल निभा रही हैं। वर्मा ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें वह एक लड़की की जांघ चूमते नजर आ रहे हैं। वर्मा ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा है,'ये मेरी और सोनिया नरेश की जांघ की फोटो खींची है नैना गांगुली ने। हे नैना गांगुली, तुम अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ-साथ प्रतिभाशाली फोटोग्राफर भी हो।' इस पोस्ट में उन्होंने नैना और सोनिया नरेश को टैग किया है। गौरतलब है कि सोनिया भी एक एक्ट्रेस हैं। हालांकि वे इतनी पॉपुलर नहीं हैं।

वर्मा की इस पोस्ट पर मिक्स तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कई लोग फनी कमेंट कर रहे हैं तो कुछ इस पर मीम्स बना रहे हैं। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है। एक यूजर ने लिखा है,'ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है... हम जानते हैं हीरोईंस के साथ क्या होता है.. ये मूवी इंडस्ट्री की पुरानी परम्परा है।' एक अन्य ने लिखा, क्या ये तुम्हारी पोती है?' एक अन्य ने लिखा,'टेलेंटेड निर्देशक होने के साथ ही आपका एक और टेलेंट है, पोर्नोग्राफी।'

This pic of ME and the THIGH of https://t.co/6N6KI99A9K has been taken by https://t.co/OmKY07Y9i6

Hey @NainaGtweets apart from being a talented actress u also have a talent in photography 🙏 pic.twitter.com/JLKvNF01ly — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 5, 2021

Absolutely no need to elaborate... We know what you exactly do with your Heroines... It's a Age old Tradition of Movie Industry. — Sanjay (@Sanjay97021139) June 5, 2021

Hey Ramu Thatha, is she your grand daughter? — Revenge Nageshwar Rao (@NaaEshtam) June 5, 2021

Apart from being a talented Director u also have a talent in pornography. 🙏 — Aditya Vadali (@Aditya_Vadali) June 5, 2021

अमिताभ के साथ बनाएंगे फिल्म

राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार गोवा की पृष्ठभूमि पर बनने वाली इस फिल्म की कहानी राम गोपाल वर्मा ने लिखी है। बताया जाता है कि अमिताभ ने स्क्रिप्ट पढ़ ली है और प्रोजेक्ट के लिए हां कह दिया है। इससे पहले 'सरकार', 'डरना जरूरी है', 'निशब्द', 'रण' और 'आग' में दोनों ने साथ काम किया था। दोनों ने साथ 'सरकार 3' में काम किया था।

लॉन्च किया अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म

राम गोपाल वर्मा ने हाल ही अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हैै। स्पार्क ओटीटी नाम का यह प्लेटफॉर्म 15 मई से लाइव हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले फिल्म 'डी कंपनी' को रिलीज किया गया. डायरेक्टर की कई फिल्मों की तरह, इस फिल्म में भी अंडरवर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। जब राम गोपाल से फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग मैंबर्स की असली स्टोरी है।' फिल्म में 1980 से 1982 के बीच दाऊद की जिंदगी में घटी असली घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म को बीते 26 मार्च को रिलीज होना था, पर किन्हीं कारणों से यह रिलीज नहीं हो पाई थी।