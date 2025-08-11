‘पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए…’, साउथ स्टार राणा दग्गुबाती से ED ने पूछे कई तीखे सवाल

प्रकाश राज ने 30 जुलाई को ईडी को बताया कि उन्होंने किसी भी बेटिंग ऐप के प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं लिया। उन्होंने बताया कि साल 2016 में उन्होंने एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के कारण पैसे स्वीकार नहीं किए। उन्होंने माना कि उन्हें उस ऐप का प्रचार नहीं करना चाहिए था।