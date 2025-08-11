11 अगस्त 2025,

सोमवार

‘पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए…’, साउथ स्टार राणा दग्गुबाती से ED ने पूछे कई तीखे सवाल

Rana Daggubati: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता राणा दग्गुबाती आज सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 11, 2025

Betting Apps Promotion Matters Rana Daggubati
Rana Daggubati (Image: Actor's Instagram)

Betting Apps Promotion Matters: तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर राणा दग्गुबाती सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचे। उन पर आरोप है कि उन्होंने गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स का प्रचार किया हो सकता है। इसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की।

राणा को पहले 23 जुलाई को बुलाया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के कारण वह नहीं आ सके। इसके बाद उन्होंने नई तारीख मांगी, जो ईडी ने दे दी।

सोमवार सुबह 10:30 बजे राणा हैदराबाद के बशीरबाग स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इन ऐप्स का प्रचार किया, इसके लिए पैसे मिले या नहीं, और अगर मिले तो वह पैसे कहां से आए और कैसे खर्च हुए।

बता दें इस केस में राणा से पहले एक्टर विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं।

प्रकाश राज ने मानी गलती

प्रकाश राज ने 30 जुलाई को ईडी को बताया कि उन्होंने किसी भी बेटिंग ऐप के प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं लिया। उन्होंने बताया कि साल 2016 में उन्होंने एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के कारण पैसे स्वीकार नहीं किए। उन्होंने माना कि उन्हें उस ऐप का प्रचार नहीं करना चाहिए था।

विजय देवरकोंडा ने दी थी लेन-देन की जानकारी

विजय देवरकोंडा ने 6 अगस्त को ईडी को बताया कि उन्होंने केवल कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त स्किल-बेस्ड गेमिंग ऐप्स का प्रचार किया है। उन्होंने ईडी को उस ऐप से जुड़ी कंपनी, खाते और वित्तीय लेन-देन की जानकारी भी दी।

गैरकानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म को कथित रूप से बढ़ावा देने के आरोप में कुल 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया। इनमें टीवी एक्टर्स, टीवी होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिनी सुंदरराजन, वसंती कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, पद्मावती, हर्ष साई समेत कई अन्य भी शामिल हैं।

tollywood

Published on:

11 Aug 2025 01:26 pm

टॉलीवुड / 'पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए…', साउथ स्टार राणा दग्गुबाती से ED ने पूछे कई तीखे सवाल

