RIP Chiranjeevi Sarja: साउथ एक्टर का महज 39 साल की उम्र में हुआ देहांत, हार्ट अटैक की वजह से हुआ निधन

नई दिल्ली। जहां रोज़ाना देश में कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के कारण कई लोगों की जान जा रही है। वहीं फिल्म जगत ( Film Industry ) को देख ऐसा लगता है कि ना जाने किस की बुरी नज़र लग गई हो। बीते दो महीनों में अब तक कई फिल्मी सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बीच एक और बुरी खबर साउथ फिल्म इंडस्ट्री ( South Film Industry ) से सामने आ रही है। जिसे सुन लोगों को काफी बड़ा झटका लगा है। इस दुखद समाचार के बाद से सभी परेशान और हैरान हैं। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर चिरंजीवी सर्जा ( chiranjeevi sarja died ) का रविवार को देहांत हो गया है। वह महज 39 ( Chiranjeevi was 39 years old ) साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए।

Deeply saddened and shocked to hear the passing away of #ChiranjeeviSarja. A young talent gone too soon. Condolences to his family and friends.