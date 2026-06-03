3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

कौन है एक्ट्रेस ज्वेल मैरी? जिसके जिंदा होते हुए छपे अंतिम संस्कार के कार्ड, परिवार को हुआ रो-रोकर बुरा हाल

Actress Jewel Mary: अभिनेत्री ज्वेल मैरी की मौत की खबर ने पूरे सोशल मीडिया को चौंका दिया था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक्ट्रेस मर चुकी है। इसी बीच खुद अपनी मौत की खबर सुनकर ज्वेल मैरी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सामने आकर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि उनके अंतिम संस्कार और मौत की खबरे फेक हैं। उन्होंने कैंसर वाले वीडियो की भी सच्चाई बताई…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 03, 2026

Actress Jewel Mary death rumors fans share funeral details Who is she said i am not dead

ज्वेल मैरी कौन? जिसकी उड़ी मौत की खबर

Who is Jewel Mary: सोशल मीडिया के इस दौर में फर्जी खबरें और अफवाहें किस कदर किसी की जिंदगी में भूचाल ला सकती हैं, इसका एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक्ट्रेस ज्वेल मैरी इन दिनों किसी फिल्म या शो की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनेट पर अपनी मौत को लेकर फैली एक खौफनाक अफवाह के कारण सुर्खियों में आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक और झूठी खबरें तेजी से वायरल हो रही थीं।

दावा किया जा रहा था कि ज्वेल मैरी का कैंसर के कारण निधन हो गया है। हद तो तब हो गई जब कुछ शरारती तत्वों ने कथित तौर पर उनके अंतिम संस्कार से जुड़े फर्जी कार्ड और शोक संदेश भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिए। अब इन खबरों पर विराम लगाते हुए खुद एक्ट्रेस ने सामने आकर अपनी सच्चाई बताई है। आइये जानते हैं कौन है ज्वेल मैरी...

कौन है एक्ट्रेस ज्वेल मैरी? (Who is Actress Jewel Mary)

ज्वेल मैरी कोई और नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और मशहूर टेलीविजन होस्ट है। जैसे ही उनके निधन की खबर आई उनके फैंस हैरान रह गए। लोग कमेंट करने लगे और इस खबर की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगे। इसके बाद परेशान होकर खुद ज्वेल मैरी को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पूरी ताकत के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ते और वर्कआउट करते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी गंभीर बीमारी और मौत के सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

ज्वेल मैरी ने मजाकिया लेकिन बेहद तीखे अंदाज में कहा, "पिछले दो दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मुझे जिंदा मार दिया था और यहां तक कि मेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर डाली थीं। मैं अपने सभी चाहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूं कि मैं जिंदा हूं, पूरी तरह स्वस्थ हूं, बहुत खुश हूं और अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले रही हूं। कृपया ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें।"

2023 का पुराने वीडियो से हुई गलतफहमी (Malayalam actress Jewel Mary cancer video)

वीडियो में ज्वेल मैरी ने हैरानी और गुस्सा जताते हुए कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वालों ने सारी हदें पार कर दी थीं। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि उन्होंने अपनी आवाज खो दी है और वे वेंटिलेटर पर हैं। ज्वेल ने इसके पीछे की सच्चाई बताते हुए कहा कि लोग उनके साल 2023 के एक पुराने वीडियो और बयानों को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं।

दरअसल, साल 2023 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ज्वेल मैरी ने कैंसर से अपनी पुरानी लड़ाई के अनुभवों को शेयर किया था। अब कुछ लोग उसी पुराने वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति खराब है, जो कि पूरी तरह झूठ है।

फैन और रिश्तेदारों के फोन कॉल्स से परेशान हुआ परिवार

एक्ट्रेस ने बताया कि इस फर्जी खबर के वायरल होने के बाद से उनके दोस्त, रिश्तेदार और दुनिया भर में मौजूद फैंस बेहद चिंतित हो गए थे। उनके और उनके परिवार के फोन लगातार बज रहे हैं और लोग रोते हुए उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ज्वेल ने सभी को बताया कि वह एहतियात के तौर पर केवल नियमित चेकअप के लिए अस्पताल जाती हैं और वह बिल्कुल ठीक हैं।

बता दें कि ज्वेल मैरी ने अपने करियर की शुरुआत पॉपुलर डांस रियलिटी शो 'D4 Dance' को होस्ट करके की थी। इसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा में कदम रखा और मेगास्टार ममूटी के साथ 'यूटोपियायिल राजावु' और 'पाथेमारी' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। ज्वेल के इस ताजा वीडियो ने जहां उनके फैंस को बड़ी राहत दी है, वहीं यह भी सिखाया है कि इंटरनेट पर किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना कितना जरूरी है।

सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

ये भी पढ़ें
Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 09:39 am

Published on:

03 Jun 2026 09:03 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / कौन है एक्ट्रेस ज्वेल मैरी? जिसके जिंदा होते हुए छपे अंतिम संस्कार के कार्ड, परिवार को हुआ रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कौन है एक्ट्रेस जूली? जिसने CM विजय पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- मेरे मिसकैरेज के लिए वो जिम्मेदार

Actress Julie allegation on Vijay and tvk supporters said my miscarriage of tami nadu cm who is she
टॉलीवुड

CM विजय के समर्थकों पर लगा गंभीर आरोप! एक्ट्रेस जूली मेक बोलीं-ट्रोलिंग ने मेरी प्रेग्नेंसी बर्बाद कर दी

CM विजय के समर्थकों पर लगा गंभीर आरोप! एक्ट्रेस जूली मेक बोलीं-ट्रोलिंग ने मेरी प्रेग्नेंसी बर्बाद कर दी
टॉलीवुड

मां को अंतिम विदाई देते हुए टूट गए अजित कुमार, अंतिम संस्कार का इमोशनल VIDEO देख भर आईं फैंस की आंखें

मां को अंतिम विदाई देते हुए टूट गए अजित कुमार, अंतिम संस्कार का इमोशनल VIDEO देख भर आईं फैंस की आंखें
टॉलीवुड

तलाक और ब्रेकअप विवाद के बीच रवि मोहन की LCU में हुई एंट्री, लोकेश कनगराज ने शेयर किया पोस्ट

Ravi Mohan Joins LCU
टॉलीवुड

कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने वाले थे सुपरस्टार शिव राजकुमार, एक जिद ने बदला फैसला

कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने वाले थे सुपरस्टार शिव राजकुमार, एक जिद ने बदला फैसला
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.