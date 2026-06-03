कौन है एक्ट्रेस ज्वेल मैरी? जिसके जिंदा होते हुए छपे अंतिम संस्कार के कार्ड, परिवार को हुआ रो-रोकर बुरा हाल

ज्वेल मैरी कोई और नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और मशहूर टेलीविजन होस्ट है। जैसे ही उनके निधन की खबर आई उनके फैंस हैरान रह गए। लोग कमेंट करने लगे और इस खबर की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगे। इसके बाद परेशान होकर खुद ज्वेल मैरी को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पूरी ताकत के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ते और वर्कआउट करते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी गंभीर बीमारी और मौत के सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।