साउथ सुपरस्टार chiranjeevi को हुआ कोरोनावायरस, फिल्म 'आचार्य' की शूटिंग से पहले कराया था टेस्ट

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus ) का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड में भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) से लेकर कई बड़ी हस्तियां कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। कई सेलेब्स कोरोनावायरस की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठें हैं। इस बीच साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ( Chiranjeevi ) को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता ने फिल्म 'आचार्य' ( Acharya ) की शूटिंग से पहले अपना कोरोना का टेस्ट कराया था। जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस बात की जानकारी खुद अभिनेता ने अपने फैंस को दी है।

अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि "प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने उनकी अपकमिंग फिल्म 'आचार्य' की शूटिंग की शुरूआत से पहले अपना कोविड-19 ( Chiranjeevi ) का टेस्ट करवाया था। दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही अभिनेता ने यह भी बताया कि उनके अंदर अभी तक उनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के चलते खुद को क्वांरटाइन कर लिया है। उन्होंने उन लोगों को भी टेस्ट कराने के लिए कहा है, जो उनसे 5 दिन पहले मिले थे। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि वह समय-समय पर अपनी हेल्थ अपडेट देते रहेंगे।"

Getting ourselves used to the new normal!! All equipped for a safe flight. Life's back on track! Jet set go! 😎#TravelDuringCovid #MaskOn😷 pic.twitter.com/HZuiTqXSSj