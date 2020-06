तमन्ना भाटिया ने किया 'Black Lives Matter' का समर्थन तो लोगों ने सुनाई खरी—खोटी, ये है वजह

इस समय पूरी दुनिया में कोरोना क साथ रंगभेद का मुद्दा भी छाया हुआ है। अमरीका में पुलिस कस्टिडी में एक अफ्रीकी की मौत के बाद वहां हिंसा भड़की हुई है। ऐसे में पूरे विश्व में ऑल लाइव्स मैटर के नाम से मुहिम चल रही है। #AllLivesMatter के नाम से सोशल मीडिया पर आंदोलन छिड़ा हुआ है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कई सेलेब्स को अलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसमें साउथ की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का भी नाम शामिल है। तमन्ना ने भी इस मुहिम का सपोर्ट करते हुए सोशल एक पोस्ट किया, लेकिन यूजर्स ने उनकी अलोचना करना शुरू कर दिया।

Your silence will not protect you. Doesn't every life matter, human or animal? Muting any form of creation is against the universal law. We must unlearn and learn to be human again, express compassion and practice love.#AllLivesMatter #WakeUpWorld pic.twitter.com/Ixzq39ueJC