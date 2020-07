Tamil actress Vijaya Lakshmi ने की आत्महत्या की कोशिश, वीडियो पोस्ट कर किया नेताओं का नाम उजागर

नई दिल्ली। सुशांत सिंह(sushant singh rajput) की मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां अब खुलकर सामने आ रही है। जिन्होनें इसके चलते आत्महत्या करने की कोशिश की थी अब इसका असर साउथ फिल्म इडंस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में साउथ इंडियन एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी (Tamil actress Vijaya Lakshmi allegedly attempted suicide) ने मानसिक परिशानियों के चलते आत्महत्या करने की कोशिश की है। आत्महत्या करने से पहले एक्ट्रेस south indian Actress Vijayalakshmi Share video) ने एक वाडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होनें मरने के पीछे का कारण बताया है। हांलाकि उन्हें समय पर आकर बचा लिया गया है।

विजयलक्ष्मी (Actress Vijayalakshmi tried to commit suicide) ने जिस दौरान आत्महत्या करने का कोशिश की, उससे पहले उन्होंने कई वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है जिसके चलते वो काफी लंबे समय से डिप्रेशन में रह रही थीं। वही रविवार के दिन उन्होंने इन्हीं परेशानियों से तंग आकर कुछ ब्लड प्रेशर की दवाईयां खा ली हैं और इसके बाद उन्होंने (actor-turned-politician Seeman and his party) एक वीडियो शेयर करके पूरी जानकारी देते हुए कहा -कि मैने जो गोलियां खाई है इसका असर होते ही मेरा ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। जिससे मेरी म़ृत्यु हो जाएगी। फिलहाल उन्हें बचा लिया गया है अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

फेसबुक पर वीडियो शेयरकर किया था मरने का खुलासा

बताया जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में उन लोगों का नाम भी उजागर किया है जो उनकी मौत का कारण बनने वाले थे वीडियो में उन्होंने बताया है कि चार महीनों से वो सीमान और उसकी पार्टी के लोगों की वजह से काफी तनाव की जिंदगी जी रही थीं। मैंने अपने परिवार के लिए मजबूत होकर खड़े रहने की बहुत कोशिश की लेकिन इन बड़े लोगों के बीच की लड़ाई से मैं हार गई। मुझे हरि नादर ने मीडिया में बहुत ज्यादा अपमानित किया है। और इसी तनाव की वजह से मै ये गलत कदम उठा रही हूं।

विजयलक्ष्मी (south indian Actress Vijayalakshmi) ने आगे ये भी कहा कि उनकी मौत से लोगों को एक बड़ी सीख मिलेगी साथ ही लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगी। उन्होंने अपने फैंस से अपील की कि सीमान और हरि नादर जैसे लोगों को उनके द्वारा किए जाने वाले जुर्म की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

बता दें कि अभी एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी अभी चेन्नई के अस्पताल में भर्ती है जहां पर उनकी हालत में सुधार है। वहीं सीमान(Seaman leader of a Tamil Nationalist Party) एक तमिल नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर हैं और हरि नादर भी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं।