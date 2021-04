अभिनेता टोविनो थॉमस हुए कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली। मलयालम अभिनेता टोविनो थॉमस कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। एक्टर ने बताया कि उनमें लक्षण नहीं है और ठीक हैं। टोविनो ने कहा कि वह ठीक होने के बाद लोगों का फिर से मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं।

टोविनो ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, हेलो, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है। मैं अभी आइसोलेशन में हूं। मुझमें कोई लक्षण नहीं हैं। मैं ठीक हूं। कुछ दिनों से क्वारंटीन में वक्त बिता रहा हूं। कुछ दिन और। उसके बाद एक्शन में आकर आप सभी को एंटरटेन करूंगा। सभी सुरक्षित रहें। जल्द वापस लौटूंगा। टोविनो के इस पोस्ट पर फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। उनके पोस्ट पर एक लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है।

Hello. As it turns out, I've been tested positive for Covid and is currently in isolation. It was an asymptomatic case, I'm fine and well. So it's been quarantine time for a couple of days now.A few more days to look forward & long about returning to action & entertaining you all pic.twitter.com/0rFKNg15AF