Priya Prakash Varrier को चोली पर ट्रोल करने को मिला करारा जवाब, अश्लीलता फैलाने की कही थी बात

View this post on Instagram

#itsadressnotayes Stylist : @asaniya_nazrin Photography : @vaffara_ Makeup & Hair : @Samson_lei Assisted by : @messgirl4559 Outfit : @dhaga_ki_kahani Earring : @mspinkpantherjewel Production : @vaffaraproductions Post production : @iamvysak Movie : @sravan_clt Location : @portmuziriskochi