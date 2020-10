Vijay Sethupathi ने श्रीलंकाई गेंदबाज मुरलीधरन की बायोपिक से अपना नाम लिया वापस, बेटी को मिली रेप की धमकी

नई दिल्ली: श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन पर 800 नाम की बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। इसमें एक्टर विजय सेतुपति उनका किरदार निभाने वाले थे। लेकिन अब उन्होंने इस बायोपिक से अपना नाम वापस ले लिया है। मुरलीधरन पर बनने जा रही इस फिल्म की जब से घोषणा हुई थी, तभी से तमिलनाडु की राजनीति गरम हो गई थी। विजय सेतुपति का लोग जमकर विरोध कर रहे थे। कई राजनेताओं ने विजय से गुजारिश भी की थी वह इस फिल्म को न करें। लेकिन अब विजय सेतुपति ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है।

मुरलीधरन ने जारी किया प्रेस रिलीज

दरअसल, मुथैया मुरलीधरन ने ही विजय से कहा है कि वह इस फिल्म को न करें क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से विजय का फिल्मी करियर खराब हो। मुरलीधरन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर लिखा, ‘जब फिल्म निर्माता ने मुझसे संपर्क किया, तो पहेल मैं इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि फिल्म मेरे परिजनों के संघर्ष, मेरे कोच के योगदान और मेरे जिंदगी के साथ जुड़े लोगों पर प्रकाश डालेगी। मेरे परिवार ने एक चाय के बागान से अपनी जिंदगी शुरू की थी। 30 साल के गृहयुद्ध का श्रीलंका में इस इलाके में रहने वाले तमिलों पर बहुत असर पड़ा। फिल्म '800' दर्शाती है कि मैंने इन परेशानियों को कैसे पार पाते हुए क्रिकेट में सफलता पाई।'

Parineeti Chopra: विदेश में मंदी के कारण गवाई नौकरी, भारत लौटने पर नहीं मिला काम

वह आगे लिखते हैं, 'मैं समझ सकता हूं कि विजय सेतुपति को इस फिल्म की वजह से बहुत दबाव झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यह फिल्म बने। मैं नहीं चाहता कि एक महान कलाकार मेरी वजह से दिक्कतें झेले क्योंकि कुछ लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं। मैं नहीं चाहता कि विजय सेतुपति को भविष्य में मेरी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वह इस बायोपिक के काम को बंद कर दें।'

सिंदूर नहीं लिपस्टिक भरकर कर Shammi Kapoor ने की थी गीता बाली से शादी

बेटी को मिली रेप की धमकी

मुथैया ने आगे लिखा, 'मैंने अपने जीवन में हर बाधा को पार किया है और कभी हार नहीं मानी। इस बाधा को भी मैं पार कर लूंगा। फिल्म निर्माता ने मुझसे कहा है कि वो फिल्म के बारे में जल्द घोषणा करेंगे।’इससे साफ है कि भारी विरोध के बावजूद मुथैया मुरलीधरन अपनी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाकर रहेंगे। बता दें कि फिल्म में काम करने को लेकर विजय सेतुपति को एक यूजर ने रेप की धमकी दे डाली। उसके बाद लोगों का गुस्सा उस शख्स पर फूट पड़ा। सभी ने अपील की कि उस यूजर की आईडी को रिपोर्ट कर दें।

கருத்து வேறுபாடை தெரிவிக்கும் ஒரு தமிழ் மகன். அதான் சமுதாயத்தில் இருக்கும் பாலியல் குற்றவாளிங்களுக்கு support a நிக்கிறாங்க இந்த ஊர்ல. @chennaipolice_ @DCP_Adyar



Is nobody in this system going to change this?



A man who can say in public about raping a child is a criminal. pic.twitter.com/ABL5t2GNUg