Tonk: गाय के मुंह में विस्फोट से फटा जबड़ा, आक्रोशित गौसेवकों ने थाने के बाहर दिया दिया धरना और रख दी ये मांग

ग्रामीण और जख्मी गाय (फोटो: पत्रिका)
Cow's Jaw Shattered By Explosion: टोंक में सोप थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा पंचायत के समीप जंगल में अवैध रूप से रखे गए विस्फोटक बारूद के संपर्क में आने से एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि गाय का जबड़ा फट गया।
घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। घायल गाय की हालत नाजुक बताई जा रही है। नवाबगंज निवासी कैलाश गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे वह जंगल की ओर शौच के लिए गया था। इसी दौरान उसकी नजर एक गाय पर पड़ी, जिसका जबड़ा क्षत-विक्षत था और खून बह रहा था। उसने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि को भी जंगल क्षेत्र से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन उस समय किसी अनहोनी की आशंका नहीं जताई गई।मंगलवार को आमली नाका मोहम्मदपुरा के वन रक्षक गोविंद मीना, सोप थाना के हैड कांस्टेबल जयसिंह राजावत तथा पशु चिकित्सक हितैश कुमार मीना मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सक ने घायल गाय का उपचार किया।
प्रारंभिक जांच में गाय के घायल होने का कारण विस्फोटक बारूद बताया है, जिसे संभवतः जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य से जंगल में रखा था। घटना से आक्रोशित गौसेवकों और ग्रामीणों ने घायल गाय को लेकर सोप थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराकर धरना दिया।
गौसेवकों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखी जा रही है। इससे न केवल पालतू पशु और वन्य जीव घायल हो रहे हैं, बल्कि खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और राहगीरों की जान भी खतरे में है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
धरने के दौरान संजय गोस्वामी, सांवरा गुर्जर, नादान गुर्जर, करोड़़ी मीना, शिवशंकर गुर्जर, सुनील बैरवा, कैलाश गुर्जर, धर्मराज प्रजापत, शंकर गुर्जर, कमलेश गुर्जर, अक्षय गुर्जर, लोकेश प्रजापत राजेश, कालुराम गोस्वामी मौजूद रहे। थानाधिकारी विनोद कुमार ने गौसेवकों से वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग