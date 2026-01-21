21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk: गाय के मुंह में विस्फोट से फटा जबड़ा, आक्रोशित गौसेवकों ने थाने के बाहर दिया दिया धरना और रख दी ये मांग

Rajasthan News: गौसेवकों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखी जा रही है। इससे न केवल पालतू पशु और वन्य जीव घायल हो रहे हैं, बल्कि खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और राहगीरों की जान भी खतरे में है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Akshita Deora

Jan 21, 2026

Tonk

ग्रामीण और जख्मी गाय (फोटो: पत्रिका)

Cow's Jaw Shattered By Explosion: टोंक में सोप थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा पंचायत के समीप जंगल में अवैध रूप से रखे गए विस्फोटक बारूद के संपर्क में आने से एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि गाय का जबड़ा फट गया।

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। घायल गाय की हालत नाजुक बताई जा रही है। नवाबगंज निवासी कैलाश गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे वह जंगल की ओर शौच के लिए गया था। इसी दौरान उसकी नजर एक गाय पर पड़ी, जिसका जबड़ा क्षत-विक्षत था और खून बह रहा था। उसने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि को भी जंगल क्षेत्र से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन उस समय किसी अनहोनी की आशंका नहीं जताई गई।मंगलवार को आमली नाका मोहम्मदपुरा के वन रक्षक गोविंद मीना, सोप थाना के हैड कांस्टेबल जयसिंह राजावत तथा पशु चिकित्सक हितैश कुमार मीना मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सक ने घायल गाय का उपचार किया।

प्रारंभिक जांच में गाय के घायल होने का कारण विस्फोटक बारूद बताया है, जिसे संभवतः जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य से जंगल में रखा था। घटना से आक्रोशित गौसेवकों और ग्रामीणों ने घायल गाय को लेकर सोप थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराकर धरना दिया।

गौसेवकों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखी जा रही है। इससे न केवल पालतू पशु और वन्य जीव घायल हो रहे हैं, बल्कि खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और राहगीरों की जान भी खतरे में है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

धरने के दौरान संजय गोस्वामी, सांवरा गुर्जर, नादान गुर्जर, करोड़़ी मीना, शिवशंकर गुर्जर, सुनील बैरवा, कैलाश गुर्जर, धर्मराज प्रजापत, शंकर गुर्जर, कमलेश गुर्जर, अक्षय गुर्जर, लोकेश प्रजापत राजेश, कालुराम गोस्वामी मौजूद रहे। थानाधिकारी विनोद कुमार ने गौसेवकों से वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

जूता छुपाई की रस्म बनी आफत: 11 हजार की जिद में फेरों के बाद टूट गई शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात
सीकर
Sikar Marriage Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: गाय के मुंह में विस्फोट से फटा जबड़ा, आक्रोशित गौसेवकों ने थाने के बाहर दिया दिया धरना और रख दी ये मांग

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: निकलनी थी बारात लेकिन उठी दूल्हे की अर्थी, 2 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम

Tonk Accident
टोंक

Rajasthan: युवती की लाज बचाने की मिली ऐसी सजा, दरिंदों ने खाटू श्यामजी दर्शन कर लौट रहे MP के युवक को चलती ट्रेन से फेंका

Arvind-Kewat
टोंक

टोंक में बारूद बनाने का कारखाना पकड़ा, हथियारों के पुर्जों का जखीरा मिला, बंदूक की नाल और कैप समेत अन्य औजार बरामद

Illegal gunpowder factory busted in Tonk
टोंक

टोंक में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोट सामग्री का कारखाना पकड़ा, भारी मात्रा में बारूद और बंदूक के पार्टस बरामद

टोंक

टोंक में शराब से भरी कार नाड़ी में गिरी, दो दोस्तों की मौत, गेट लॉक होने के कारण नहीं निकल पाए बाहर

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.