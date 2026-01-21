Tonk: गाय के मुंह में विस्फोट से फटा जबड़ा, आक्रोशित गौसेवकों ने थाने के बाहर दिया दिया धरना और रख दी ये मांग

धरने के दौरान संजय गोस्वामी, सांवरा गुर्जर, नादान गुर्जर, करोड़़ी मीना, शिवशंकर गुर्जर, सुनील बैरवा, कैलाश गुर्जर, धर्मराज प्रजापत, शंकर गुर्जर, कमलेश गुर्जर, अक्षय गुर्जर, लोकेश प्रजापत राजेश, कालुराम गोस्वामी मौजूद रहे। थानाधिकारी विनोद कुमार ने गौसेवकों से वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।