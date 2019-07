दो पक्षों में पथराव के बाद हुई तोड़-फोड़, 6 घायल, इलाके में बल तैनात

टोंक.

पुरानी टोंक क्षेत्र के संघपुरा व बाबरों का चौक में शुक्रवार देर शाम साढ़े आठ बजे दो पक्षों में पथराव ( stone throwing between two sides in tonk ) होने से तनाव पैदा हो गया। वहीं घटना की सूचना शहर में फैलने पर बाजार बंद हो गए।

जानकारी अनुसारा संघपुरा में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ युवक जुआ खेल रहे थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों ने टोका तो जुआ खेलने वाले युवकों एवं पड़ोसी लोगों में कहासुनी हो गई। इस पर दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। वहीं इससे कुछ दूरी पर बाबरों का चौक में भी दो पक्षों में पथराव ( fight in two side in tonk ) हो गया। इस पर दुकानदारों व राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। बाबरों के चौक स्थित एक सैलून में भी युवकों ने तोड़-फोड़ कर दी। वहीं मुख्य रास्ते पर खड़ी कार के शीशे भी टूट गए। करीब 15 मिनट तक चले पथराव में आधा दर्जन घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, एडीएम कैलाश चन्द्र शर्मा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। और भीड़ को मौके से हटाया। इस दौरान बाजार बंद करवा कर लोगों को अपने-अपने घरों में जाने को कहा। इसके बाद पूरानी टोंक क्षेत्र एवं मुख्य बाजार में पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया। ( quarrel in two sides ) पथराव में मंसूर अहमद, ग्यारह वर्षीय ईनू, देशराज, गंगाधर के अलावा दो अन्य घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मौके आधा दर्जन को मौके से पकड़ा है। मामले में फिलहाल किसी की भी ओर से प्राथमिकी नहीं दी गई है।

अफवाह पर ध्यान नहीं दें

एडीएम केसी शर्मा ने कहा कि दो पक्षों में पथराव के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी ने लोगोंं अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। तथा किसी भी प्रकार सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को अवगत कराने की बात कही है।