गलवा बांध जल वितरण समिति की बैठक में लिया फैसला, रबी फसलों की सिचाई के लिए 9 नवम्बर से दौड़ेगा नहरों में पानी

Water will be released from the Galwa dam for irrigation: जिले के सबसे बड़े एवं राज्य के दसवें नम्बर पर आने वाले गलवा बांध की नहर 9 नवम्बर को कमाण्ड क्षेत्र के किसानों की रबी की फसल की सिंचाई के लिए खोल दी जाएगी।