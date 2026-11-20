विवरण : राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) देश की प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। यह एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। जेएनयू की स्थापना सन् १९६९ में की गई थी। जेएनयू के गठन के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम सी चागला ने १ सितंबर, १९६५ करे राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में पारित होने के बाद जेएनयू विधेयक लोकसभा ने १६ नवंबर, १९६६ को पारित किया। जेएनयू अधिनियम २२ अप्रेल, १९६९ को प्रभावी हुआ। यूनिवर्सिटी का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पर रखा गया। जी पार्थसारथी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे।

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