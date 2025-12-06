‘कांग्रेस ने ही Nehru के योगदान को कम करके आंका’, BJP ने सोनिया गांधी की किस बात पर कही इतनी बड़ी बात

कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष (Sonia Gandhi) ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की परियोजना आज सत्ताधारी प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। उनका लक्ष्य केवल उन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि वास्तव में उनका लक्ष्य उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को नष्ट करना है जिन पर हमारे राष्ट्र की स्थापना और निर्माण हुआ है।" उन्होंने महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा कि नेहरू भारत के लाखों नागरिकों के लिए प्रकाश स्तम्भ के रूप में काम करते रहेंगे और यह अपरिहार्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन और कार्य का विश्लेषण और आलोचना की जाएगी, और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए।