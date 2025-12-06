Putin visit India: थरूर के न्योता स्वीकार करने पर भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ‘क्या खेल चल रहा है…’

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने थरूर के आयोजित डिनर में शिरकत करने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को निमंत्रण भेजा गया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। हर व्यक्ति के अंतर्मन में एक आवाज होती है। जब मेरे नेता को नहीं बुलाया जाता और मुझे न्योता दिया जाता है तो समझ जाना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है। यह खेल कौन खेल रहा है। हमें इस खेल का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए।