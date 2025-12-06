6 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

Putin visit India: थरूर के न्योता स्वीकार करने पर भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ‘क्या खेल चल रहा है…’

Putin visit India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर समारोह में कांग्रेस नेता शशि थरूर पहुंचे। इसके बाद उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन पर तंज कसा है।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 06, 2025

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo-IANS)

Putin visit India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर रखा था। इस डिनर में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी न्योता दिया गया था, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को न्योता नहीं दिया गया। थरूर न्योता मिलने पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अब इस पर वह अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं।

खेड़ा के निशाने पर आए थरूर

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने थरूर के आयोजित डिनर में शिरकत करने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को निमंत्रण भेजा गया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। हर व्यक्ति के अंतर्मन में एक आवाज होती है। जब मेरे नेता को नहीं बुलाया जाता और मुझे न्योता दिया जाता है तो समझ जाना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है। यह खेल कौन खेल रहा है। हमें इस खेल का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए।

मैं भोज में जरूर जाउंगा

वहीं, न्योता मिलने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया से कहा था कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होंगे। थरूर ने कहा था कि पता नहीं किस आधार पर निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन मैं इस राजकीय भोज में जरूर जाउंगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ठीक नहीं है कि विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है।

मोदी सरकार का रवैया गलत: राहुल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगात हुए कहा था कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है, वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान होता था, लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलने की सलाह देती है।

राहुल के आरोपों को सरकार ने किया खारिज

राहुल गांधी के इस आरोपों को सरकारी सूत्रों ने निराधार बताते हुए खारिज किया था। सरकार ने बताया था कि राहुल गांधी नौ जून 2024 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे और वह अब तक चार राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। इनमें बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं।

Published on:

06 Dec 2025 06:43 am

Hindi News / National News / Putin visit India: थरूर के न्योता स्वीकार करने पर भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ‘क्या खेल चल रहा है…’

