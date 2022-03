गर्मियों में सिर्फ पांच हजार में घूमें ये खूबसूरत हिल स्टेशन

यदि आप गर्मियों में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो केवल 5000 हजार में आप इन जगहों पर घूम सकते हैं।

गर्मी का मौसम आते ही लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। पर कुछ लोग बजट के कारण अक्सर अपना प्लान कैन्सल कर देते हैं पर अब बजट की टेंशन लिए बिना आप 5 हजार रुपये में हिल स्टेशन घूम सकते हैं। हालांकि, इन जगहों पर जाने के लिए आपको दिल्ली के आसपास होना जरूरी। दिल्ली से हिल स्टेशन जाने के लिए ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आप किन हिल स्टेशन पर घूमने

Best hill station trip from delhi only under 5000 rupees