Best places to visit in Rajasthan: नवंबर की सर्द हवाओं में राजस्थान की इन शानदार और ऐतिहासिक जगहों को बनाएं डेस्टिनेशन पॉइंट

जैसलमेर (Jaisalmer) राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद जैसलमेर एक ऐसी जगह है, जहां नवंबर की सर्दी में घूमने का एक अलग ही मजा होता है। जैसलमेर को राजस्थान के फेमस डेस्टिनेशन में से भी एक माना जाता है। जैसलमेर में शाम होते ही जैसे रेगिस्तान ठंडा होने लगता है, वैसे ही जैसलमेर की खूबसूरती ओर बढ़ने लगती है। यहां के रेगिस्तान में आप ऊंट सफारी से लेकर अन्य कई शानदार एक्टिविटी कर सकते हैं।

जैसलमेर में घूमने की बेस्ट जगहें (Best Places to visit In Jaisalmer) जैसलमेर में आप डेजर्ट नेशनल पार्क, गदिसर लेक, सलीम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली और तनोट माता मंदिर जैसी बेहतरीन और ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकते हैं।

बीकानेर (Bikaner) बीकानेर राजस्थान की एक ऐसी जगह है, जहां असल घूमने का मजा नवंबर में ही आता है। बीकानेर के बारे में कहा जाता है कि नवंबर के महीने में यहां की हवाओं में एक अलग ही सुहावनी मिठास होती है। नवंबर में पड़ने वाली हल्की – फुल्की सर्दी भी बेहद खास होती है।

बीकानेर में घूमने की बेस्ट जगहें (Best Places to visit In Bikaner) बीकानेर में आप लक्ष्मी निवास पैलेस, जूनागढ़ किला, लालगढ़ महल, बीकानेर फोर्ट, रामपुरिया हवेली और श्री करणी माता मंदिर जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

बांसवाड़ा (Banswara) अगर आप शिमला- मनाली, कश्मीर, हिमाचल- प्रदेश या फिर उत्तराखंड में घूमने का अनुभव राजस्थान की मिट्टी में चाहते हैं, तो फिर आप बांसवाड़ा में मजे ले सकते है। बांसवाड़ा जंगलों, पहाड़ियों और वन्य जीवन से घिरा हुआ है। यह शहर प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए 'लोधी काशी' के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांसवाड़ा को 'सौ टापुओं' का शहर भी कहा जाता है।

बांसवाड़ा में घूमने की बेस्ट जगहें (Best Places to visit In Banswara) बांसवाड़ा में आप डायलाब झील, कागदी पिक अप वियर और आनंद सागर झील जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

माउंट आबू (Mount Abu) अगर आप राजस्थान में हिमाचल या उत्तराखंड का अनुभव लेना चाहते हैं, तो फिर आपको नवम्बर- दिसंबर में माउंट आबू आना चाहिए। यह राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है, जहां हर समय पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। नंवबर-दिसंबर के महीने में पड़ने वाली ठंड मौसम के बीच में माउंट आबू में घूमना आपके दोस्त, परिवारों का साथ आना रोमांचक हो सकता है।

माउंट आबू में घूमने की बेस्ट जगहें (Best Places to visit In Mount Abu) माउंट आबू में आप दिलवाड़ा जैन मंदिर, नक्की लेक, माउंट आबू अभयारण्य, गुरु शिखर और टॉड रॉक जैसी बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माउंट आबू में आप एडवेंचर एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

गोरम घाट (Goram Ghat) पहाड़ों और हरियाली के बीच घूमने का जिक्र होता है, तो लोगों के मन में शिमला, मसूरी या दार्जिलिंग जैसी जगहों का ख्याल आता हैं, लेकिन अब आप इन सब जगहों से अलग राजस्थान में भी पहाड़, वादियों का लुफ्त उठा सकते है। अगर आप शिमला, मसूरी या दार्जिलिंग का मजा राजस्थान में उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको गोरम घाट आकर काफी मजा आने वाला है। गोरम घाट की खूबसूरती इस कदर फेमस है, कि लोग इसे राजस्थान का दार्जिलिंग भी बोलते हैं। गोरम घाट में मौजूद रेलवे ट्रैक काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है, कि सर्दियों में जब ट्रेन पटरी से गुजरती है तो आसपास का नजारा आकर्षित, मन-मोह लेने वाला हो जाता है।

धौलपुर (Dholpur) राजस्थान के पूर्व में स्थित धौलपुर एक प्रमुख शहर होने के साथ-साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है। यह शहर जिस तरह अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, ठीक उसी तरह अपने लाल रंग के सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है।