Space Tourism: आपको भी मिल सकता है स्पेस में जाने का मौका

नई दिल्ली। अंतरिक्ष मे जाने का सपना ( Space Tourism ) बड़े से लेकर बूढों तक का होता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि किस तरह वहां तक पहुंचा जा सकता है और कितना खर्चा आ सकता है। लेकिन ख्वाबों की इस दुनिया का हकीकत में भी दीदार किया जा सकता है। दो कंपनियां कुछ मिनटों के छोटे "सबऑर्बिटल" हॉप्स की पेशकश कर रही हैं। जिनमें जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गेलेक्टिक हैं।

ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट तीन पैराशूट के साथ पृथ्वी पर वापस आने से पहले, चालक दल के कैप्सूल के अलग होने और कर्मन लाइन (62 मील, या 100 किलोमीटर, ऊंचाई में) को पार करने से पहले वर्टिकल रूप से उड़ान भरता है।

वर्जिन गेलेक्टिक एक विशाल विमान का उपयोग करता है, जो एक क्षैतिज रनवे से उड़ान भरता है और फिर रॉकेट से चलने वाले अंतरिक्ष यान को गिराता है। यह बदले में वापस ग्लाइडिंग से पहले 50 मील से अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है।

दोनों ही मामलों में कुछ मिनट भारहीनता का अनुभव करने और अंतरिक्ष से पृथ्वी के दृश्य को देखने के लिए अधिकतम 6 यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलने में सक्षम हैं।

आप कब जा सकते हैं?

वर्जिन गेलेक्टिक ने कहा है कि दो और परीक्षण उड़ानों के बाद 2022 से नियमित वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने वाली हैं, जिनकी प्रतीक्षा सूची पहले से ही लंबी है। अब तक 600 टिकट बिक चुके हैं। ऐसे में इस रॉकेट में आपका नंबर नहीं आने वाला।

लेकिन कंपनी का अनुमान है कि वह अंततः प्रति वर्ष 400 उड़ानें चलाएगी। पहली उड़ानों में से दो सीटों में एक सीट लकी ड्रॉ जीतने वाले को मिलेगी। इसका पंजीकरण 1 सितंबर तक खुला है।

ब्लू ओरिजिन इस साल दो और उड़ानों की योजना बना रहा है, पहली सितंबर तक जल्द से जल्द, फिर अगले साल और उड़ाने जा सकती हैं।

अंतरिक्ष में जाने का दूसरा तरीका

अंतरिक्ष में जाने का दूसरा तरीका रियलिटी टेलीविजन है। आगामी शो, स्पेस हीरो का कहना है कि उसकी योजना 2023 में एक प्रतियोगिता के विजेता को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजने की है।

इसकी कीमत कितनी होगा?

वर्जिन गेलेक्टिक द्वारा बेचा गया पहला टिकट $ 200,000 और $ 250,000 के बीच की कीमत का था लेकिन कंपनी ने चेतावनी दी है कि भविष्य की बिक्री की लागत बढ़ जाएगी।

ब्लू ओरिजिन ने कीमतों की घोषणा नहीं की है। पहली क्रू फ्लाइट में एक सीट के लिए सार्वजनिक नीलामी के अनाम विजेता ने $28 मिलियन का भुगतान किया, लेकिन बाद में उसने अपनी यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया।

Blue Origin video from inside the New Shepard capsule in space: Jeff Bezos: “Who wants a Skittle?” pic.twitter.com/SUO6sAYZAE

जिसके बाद उस यात्री की सीट डच किशोर ओलिवर डेमेन के पास गई। कंपनी के सीईओ बॉब स्मिथ ने खुलासा किया कि $ 20 मिलियन से अधिक की कई बोलियां थीं।

अंतरिक्ष में जाने के लिए कैसा शरीर होना चाहिए

आपसे केवल उचित आकार में होने की अपेक्षा की जाती है। वर्जिन गेलेक्टिक की ट्रेनिंग सिर्फ 5 दिनों तक चलती है।

ब्लू ओरिजिन आपको वह सब कुछ सिखाने का वादा करता है जो आपको "लॉन्च करने से एक दिन पहले" जानने की जरूरत है, और इसकी पहली चालक दल की उड़ान में अग्रणी एविएटर वैली फंक शामिल हैं, जो 82 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री बन गए।

कंपनी की आवश्यकताओं में 90 सेकंड (लॉन्च टॉवर की ऊंचाई) के भीतर सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम होना और शरीर की लंबाई और वजन 5'0 "और 110 पाउंड (152 सेंटीमीटर और 50 किलोग्राम) और 6'4" और 223 पाउंड के बीच होना शामिल है।

There are no words to describe the feeling. This is space travel. This is a dream turned reality https://t.co/Wyzj0nOBgX @VirginGalactic #Unity22 pic.twitter.com/moDvnFfXri