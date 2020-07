आर्थिक मदद मांगने के बहाने टीवी एक्ट्रेस के साथ किया रेप, वीडियो वायरल करने की दी धमकी.. पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत

नई दिल्ली | पश्चिम बंगाल की एक एक्ट्रेस (Bengali actress) के साथ रेप का मामला सामने आया है। बंगला सीरियल ‘सात भाई चम्पा’ (Saat Bhai Champa) में काम कर चुकी एक्ट्रेस के साथ दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अभिनेत्री ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक्ट्रेस के फ्लैट पर आर्थिक मदद मांगने के लिए पहुंचा था और मौका देखते ही उसने इस कुकृत्य को अंजाम (Bengali actress allegedly raped) दे दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने एक्ट्रेस का वीडियो भी बनाया और पुलिस को ना बताने की धमकी दी। हालांकि पीड़िता ने निडरता और अपनी सूझबूझ से जादवपुर के पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज (Bengali actress Police complaint after being raped) करवाई है।

बताया जा रहा है कि ये घटना 5 जुलाई की है जब आरोपी एक्ट्रेस के फ्लैट पर पहुंचा था। एक्ट्रेस और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। कभी दोनों एक दूसरे से प्यार किया (Bengali actress Love affair with man) करते थे लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो अलग हो गए। लंबा समय बीत जाने के बाद एक बार फिर फेसबुक के जरिए आरोपी ने अभिनेत्री को संपर्क किया और अपनी आर्थिक संकट की कहानी सुनाई। आरोपी ने उससे मिलने की भी रिक्वेस्ट (Man request to meet the actress) की। एक्ट्रेस ने उसकी परेशानी को देखते हुए अपने घर पर मिलने के लिए बुला लिया।

अभिनेत्री के फ्लैट पर आने के बाद आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया और अपने फोन से वीडियो भी बनाया। साथ ही एक्ट्रेस को वीडियो वायरल कर देने की धमकी (Man threaten to release video online of actress) दी और कहा कि वो किसी को इस बारे में ना बताए वरना अच्छा नहीं होगा।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर धारा-376/506 के तहत मामला दर्ज किया (Bengali actress filed police complaint) है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि अभिनेत्री कोलकाता की रहने वाली है और बंगला सीरियल्स (Bangla serials) में काम करती है।